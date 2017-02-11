Роспотребназдор посчитал людей, живущих в санитарно-охранных зонах тагильских заводов. «Необходимо защитить наиболее уязвимые группы граждан – детей и беременных женщин»

108 тысяч жителей Нижнего Тагила живут в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, заявил замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловский. По его словам, всего в Свердловской области на подобных территориях проживает 263 тысячи человек.

«За 2016 год за пределы этих зон выведено почти 17 тысяч жителей, – цитирует Козловского Накануне.ru. – Процесс идёт, конечно, не такими темпами, как нам всем хотелось бы. Крупнейшие города, где проживает большое количество людей в санитарно-защитных зонах, – это, прежде всего, Нижний Тагил – 108 тысяч жителей, Екатеринбург – 58,5 тысяч и Каменск-Уральский – 37 тысяч».

Дмитрий Козловский подчеркнул, что защитить от влияния негативных факторов в промышленных санитарно-охранных зонах необходимо наиболее уязвимые группы граждан – детей и беременных женщин. По его словам, на первом месте по влиянию на здоровье стоит комплексно-химическая нагрузка, которая формируется в большей степени за счёт атмосферного воздуха. На втором месте – биологическая нагрузка из-за питьевой воды, а на третьем месте стоят радиационная и шумовая нагрузки.

Границы санитарно-охранных зон промышленных предприятий стали регистрировать и вносить в единый государственный реестр недвижимости с 2016 года. Это должно отображать информацию о существующих ограничениях и гражданам, и органам местного самоуправления, что поможет проводить правильную градостроительную политику.

Агентство новостей «Между строк»