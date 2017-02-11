Сегодня: Ср, 15 Февраля, 2017 | USD 56.77 руб. 2.23   EUR 60.02 руб. 3.98   | -10 °C
15 Фев 2017 17:10 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Роспотребназдор посчитал людей, живущих в санитарно-охранных зонах тагильских заводов. «Необходимо защитить наиболее уязвимые группы граждан – детей и беременных женщин»

108 тысяч жителей Нижнего Тагила живут в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, заявил замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловский. По его словам, всего в Свердловской области на подобных территориях проживает 263 тысячи человек.

«За 2016 год за пределы этих зон выведено почти 17 тысяч жителей, – цитирует Козловского Накануне.ru. – Процесс идёт, конечно, не такими темпами, как нам всем хотелось бы. Крупнейшие города, где проживает большое количество людей в санитарно-защитных зонах,  это, прежде всего, Нижний Тагил – 108 тысяч жителей, Екатеринбург  58,5 тысяч и Каменск-Уральский – 37 тысяч».

Дмитрий Козловский подчеркнул, что защитить от влияния негативных факторов в промышленных санитарно-охранных зонах необходимо наиболее уязвимые группы граждан – детей и беременных женщин. По его словам, на первом месте по влиянию на здоровье стоит комплексно-химическая нагрузка, которая формируется в большей степени за счёт атмосферного воздуха. На втором месте – биологическая нагрузка из-за питьевой воды, а на третьем месте стоят радиационная и шумовая нагрузки.

Границы санитарно-охранных зон промышленных предприятий стали регистрировать и вносить в единый государственный реестр недвижимости с 2016 года. Это должно отображать информацию о существующих ограничениях и гражданам, и органам местного самоуправления, что поможет проводить правильную градостроительную политику.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Роспотребназдор посчитал людей, живущих в санитарно-охранных зонах тагильских заводов. «Необходимо защитить наиболее уязвимые группы граждан – детей и беременных женщин»

Рекомендуемые новости:

64x64
11.Фев.17 19:05 | Комментарии: 0

Проспект Строителей: от неугожей Кочковатки до мечты о «Макдональдсе»

64x64
10.Фев.17 17:50 | Комментарии: 0

Индульгенция для должников, или Как законно защитить себя от коллекторов

64x64
10.Фев.17 16:56 | Комментарии: 0

Похитивший телефон у журналиста АН «Между строк» бизнесмен Евгений Рутковский объявлен в розыск

Лента новостей

Депутата Милонова уличили в покупке «санкционки». «Свежая форель очень хорошая в Финляндии. Что в этом такого?» Депутата Милонова уличили в покупке «санкционки». «Свежая форель очень хорошая в Финляндии. Что в этом такого?»
15.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле готовят революцию с двойниками Ленина и под песни Шнура В Нижнем Тагиле готовят революцию с двойниками Ленина и под песни Шнура
15.02.2017 | Комментарии: 0
Следователи отправили в суд дело «ловца покемонов» Руслана Соколовского Следователи отправили в суд дело «ловца покемонов» Руслана Соколовского
15.02.2017 | Комментарии: 0
Роспотребназдор посчитал людей, живущих в санитарно-охранных зонах тагильских заводов. «Необходимо защитить наиболее уязвимые группы граждан – детей и беременных женщин» Роспотребназдор посчитал людей, живущих в санитарно-охранных зонах тагильских заводов. «Необходимо защитить наиболее уязвимые группы граждан – детей и беременных женщин»
15.02.2017 | Комментарии: 0
Экс-глава ФТС объявил о готовности «мыть туалеты» Экс-глава ФТС объявил о готовности «мыть туалеты»
15.02.2017 | Комментарии: 0
Петербургские депутаты переименуют городской округ из-за оппозиционной партии Петербургские депутаты переименуют городской округ из-за оппозиционной партии
15.02.2017 | Комментарии: 0
Правительство не поддержало запрет на обучение детей чиновников за рубежом Правительство не поддержало запрет на обучение детей чиновников за рубежом
15.02.2017 | Комментарии: 0
Любовь россиян к Сталину достигла исторического максимума за 16 лет Любовь россиян к Сталину достигла исторического максимума за 16 лет
15.02.2017 | Комментарии: 0
Кремль прокомментировал позицию Белого дома по Крыму Кремль прокомментировал позицию Белого дома по Крыму
15.02.2017 | Комментарии: 0
Курганский облсуд отказал в пересмотре дела Евгении Чудновец Курганский облсуд отказал в пересмотре дела Евгении Чудновец
15.02.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


«Я понял, что компромиссы с чиновниками невозможны». Владелец киосков «Спортлото» подал в суд на мэрию Нижнего Тагила «Я понял, что компромиссы с чиновниками невозможны». Владелец киосков «Спортлото» подал в суд на мэрию Нижнего Тагила
15.02.2017 | Комментарии: 0
75% акций Свердловской киностудии выставили на продажу 75% акций Свердловской киностудии выставили на продажу
15.02.2017 | Комментарии: 0
Забайкальский чиновник назвал Керченский мост причиной заморозки строительства новых дорог в России Забайкальский чиновник назвал Керченский мост причиной заморозки строительства новых дорог в России
15.02.2017 | Комментарии: 0
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 57 рублей Курс доллара на Московской бирже упал ниже 57 рублей
15.02.2017 | Комментарии: 0
ФАС начнет контролировать целевые показатели РЖД ФАС начнет контролировать целевые показатели РЖД
15.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле безработная женщина ограбила пенсионера В Нижнем Тагиле безработная женщина ограбила пенсионера
15.02.2017 | Комментарии: 0
Росздравнадзор обнаружил нехватку лекарств для ВИЧ-инфицированных в 20 регионах Росздравнадзор обнаружил нехватку лекарств для ВИЧ-инфицированных в 20 регионах
15.02.2017 | Комментарии: 0
Глава Карелии Худилайнен объявил об отставке Глава Карелии Худилайнен объявил об отставке
15.02.2017 | Комментарии: 0
Правительство утвердило трёхлетний план приватизации Правительство утвердило трёхлетний план приватизации
15.02.2017 | Комментарии: 0
Под Нижним Тагилом началась внезапная проверка стратегической ракетной части Под Нижним Тагилом началась внезапная проверка стратегической ракетной части
15.02.2017 | Комментарии: 0
Экс-депутату Госдумы Вороненкову предъявили заочное обвинение в мошенничестве Экс-депутату Госдумы Вороненкову предъявили заочное обвинение в мошенничестве
15.02.2017 | Комментарии: 0
Администрация Трампа надеется на возвращение Крыма Украине Администрация Трампа надеется на возвращение Крыма Украине
15.02.2017 | Комментарии: 0
Минэкономразвития и Минфин договорились повысить НДС Минэкономразвития и Минфин договорились повысить НДС
15.02.2017 | Комментарии: 0
Следственный комитет проверит сообщения о нападениях собак на детей в Нижнем Тагиле Следственный комитет проверит сообщения о нападениях собак на детей в Нижнем Тагиле
14.02.2017 | Комментарии: 0
Столкновение двух автомобилей на Южном подъезде к Нижнему Тагилу попало на видео Столкновение двух автомобилей на Южном подъезде к Нижнему Тагилу попало на видео
14.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости