Рособрнадзору предложили разрешить сдавать ЕГЭ в 10-м классе

Общественный совет при Рособрнадзоре попросил ведомство вернуть практику досрочной сдачи ЕГЭ в 10-м классе, пишет «Коммерсантъ».

Председатель совета, ректор МГПУ Игорь Реморенко подчеркнул, что от родителей и школьников поступило множество таких просьб, поскольку в этом году досрочная сдача была отменена из-за пандемии коронавируса.

Также Рособрнадзору предложили запретить стройки, погрузочные работы и движения шумного транспорта возле пунктов проведения ЕГЭ. Ранее в ведомстве сообщили, что обсуждают возможность отмены единого госэкзамена для тех школьников, которые не собираются в вузы, сообщают «Невские новости». Почётный работник общего образования России Леонид Перлов и заслуженный учитель РФ, доцент МГПУ Александр Снегуров считают, что отмена обязательной сдачи единого государственного экзамена для всех выпускников положительно скажется на эмоциональном и психологическом состоянии школьников.