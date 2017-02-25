«Роснефть» заинтересовалась добычей в Мексиканском заливе

«Роснефть» рассматривает возможность добычи нефти на мелководных участках в Мексиканском заливе, сообщили источники «Коммерсанта». Компания, по их словам, изучает участки, которые будут выставлены на торги летом 2017 года. Речь идёт о 15 контрактах на условиях соглашения о разделе продукции.

Из-за санкций, отметили собеседники издания, «Роснефть» не может бороться за право ведения добычи на глубоководном шельфе, а сухопутные участки её не интересуют.

«Роснефть», как отметили опрошенные газетой эксперты, стремится расширить свою деятельность в Америке, в том числе из-за уже имеющихся у неё проектов в Венесуэле, на Кубе, в Бразилии.

В госкорпорации комментировать сообщения об интересе компании к участкам на шельфе Мексики отказались.

Ранее «Роснефть» совместно с ExxonMobil уже приглядывалась к Мексиканскому заливу (к американскому сектору), но в прошлом году партнёры отказались от проекта по разведке 20 участков, не обнаружив коммерческих запасов. В новый тендер «Роснефть» также войдёт в консорциуме, риски слишком высоки, говорит один из источников «Коммерсанта».

Из российских компаний интерес к добыче на шельфе Мексики пока проявлял только ЛУКОЙЛ, пишет издание. Эта компания в составе консорциумов неоднократно участвовала в тендерах на участки в Мексиканском заливе.

Ранее представители «Роснефти» заключили контракт на поставки нефти из Иракского Курдистана – автономии на севере Ирака.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Associated Press