«Роснефть» выделила фонду Катерины Тихоновой 28 миллионов рублей

Компания «Роснефть» выделила 28 миллионов рублей фонду «Национальное интеллектуальное развитие» предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой, со ссылкой на информацию с сайта госзакупок пишет «МБХ Медиа».

Средства выделили на проведение патентных исследований в области естественных и технических наук. Как отмечает издание, в закупке нет технического задания, поэтому неясно, о каких конкретно исследованиях идёт речь. При этом все работы должны быть проведены «с учётом приоритетов инновационной деятельности компании».

Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» имеет один из самых больших бюджетов среди российских некоммерческих организаций. Фонд активно участвует в конкурсах и выигрывает тендеры у государственных «Роснефти», «Транснефти» и Росатома, которые выступают попечителями фонда. По оценке «МБХ медиа», «Роснефть» обеспечила фонд заказами почти на один миллиард рублей.

По данным источников Reuters и Bloomberg, глава фонда Катерина Тихонова — дочь президента РФ Владимира Путина. Сам он не подтвердил, но и не опроверг эти сведения.