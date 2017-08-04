«Роснефть» выдала венесуэльской госкомпании $2,5 млрд аванса

«Роснефть» за полтора года выдала венесуэльской госкомпании PDVSA $2,5 млрд аванса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчёт «Роснефти». Представитель «Роснефти» отказался рассказывать, по каким контрактам были выплачены деньги.

Точно известно о двух действующих контрактах между «Роснефтью» и PDVSA, заключённых на пять лет в 2014 году, напоминает издание. По первому российская госкомпания должна была купить 1,6 млн тонн нефти и 7,5 млн тонн нефтепродуктов, а по второму – 1,6 млн тонн нефти и 9 млн тонн нефтепродуктов. Известно, что за несколько месяцев 2014 года отгружено 375 тысяч тонн. Остальные данные остаются в секрете, отмечают «Ведомости».

По словам аналитика «Сбербанк CIB» Валерия Нестерова, «Роснефть» пытается закрепиться в потенциально выгодном для добычи нефти регионе. Однако из-за внутренней политической ситуации Венесуэла – страна с «исключительно высокими рисками».

В феврале Reuters сообщило, что PDVSA просрочила поставки нефти для «Роснефти» и китайской CNPC на сумму $750 млн.

Агентство новостей «Между строк»