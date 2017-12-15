«Роснефть» и «Коммерсантъ» заключили мировое соглашение

«Роснефть» и «Коммерсантъ» объявили о заключении мирового соглашения по иску нефтяной корпорации к издательскому дому о защите деловой репутации, пишет РИА Новости. Представитель «Роснефти» утвердительно ответил на вопрос судьи, удалось ли достигнуть мирового соглашения.

Напомним, «Роснефть» подала иск к «Коммерсанту» и заместителю шеф-редактора газеты Дмитрию Бутрину о защите деловой репутации в связи с публикацией в издании статьи «Исправленного три года ждут» о госзакупках компании. Нефтяная корпорация сочла, что в статье за авторством Бутрина есть не соответствующая действительности информация, которая порочит деловую репутацию компании, и потребовала опровержения.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подчеркнул, что автор статьи выдвигает огульные обвинения в адрес «условного» топ-менеджера «Роснефти», который якобы осуществляет закупки у своей жены.

«Использование термина "условный" объясняется желанием автора уйти от ответственности. Хотя совершенно очевидно, что воображаемый пример закрепляет в общественном сознании негативный образ компании. И это несмотря на то, что "Роснефть" традиционно считается лидером по корпоративным стандартам, минимизирующим коррупционные риски», — возмущался представитель «Роснефти».

В середине ноября Леонтьев сообщал, что издание направило на имя главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина письмо с извинениями, где отмечалось «отсутствие фактических оснований употребления наименования компании в спорном материале». Газета также заверила, что впредь будет стремиться использовать более удачные формулировки в отношении «Роснефти».