«Роснефть» договорилась о закупке нефти у курдов

«Роснефть» заключила контракт о сотрудничестве с правительством Иракского Курдистана – автономного региона на севере Ирака. Договор содержит условия покупки и продажи нефти в адрес дочернего подразделения российской госкомпании – Rosneft Trading SA. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснефти».

Контракт рассчитан на три года, с 2017 по 2019 год, и предусматривает предоплату. Как отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин, соглашение позволит обеспечить сырьём расширяющуюся международную сеть НПЗ, которой владеет российская сторона.

«Мы рады началу взаимовыгодного партнёрства с Курдистаном и надеемся, что совместно сможем найти новые рынки сбыта для курдской нефти. Контракт позволит обеспечить сырьём расширяющуюся международную сеть НПЗ "Роснефти" и повысить их эффективность», – приводятся в сообщении слова Сечина.

Нефтяной контракт «Роснефти» с Курдистаном является одной из частей более масштабного соглашения сторон о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов.

Запасы нефти на территории Иракского Курдистана оцениваются в 45 млрд баррелей. Из российских компаний на территории этой автономии сейчас работает «Газпром нефть».

Агентство новостей «Между строк»