Роскосмос сообщил о задержании 14 человек на территории режимного объекта госкорпорации

В воскресенье, 8 сентября, служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) задержала 14 вандалов, которые планировали проникнуть на территорию предприятия и испортить оборудование.

Как пишет ТАСС, задержанные были доставлены в полицию.

За день до этого служба безопасности госкорпорации задержала ещё троих человек, которые вели на территории НИИ незаконную съёмку.

«Следствием было установлено, что ночью на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП “НИЦ РКП” группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий», — сообщается на сайте Роскосмоса.

НИЦ РКП проводит испытания двигателей и частей космической и ракетной техники, в том числе баллистических ракет.