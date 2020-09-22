Происшествия

«Роскосмос» сообщил о возбуждении 22 уголовных дел по итогам проверок

22.09.2020 11:29
«Роскосмос» сообщил о возбуждении 22 уголовных дел по итогам проверок

В 2019–2020 годах следственные органы на основе материалов службы внутреннего аудита «Роскосмоса» возбудили 22 уголовных дела, со ссылкой на руководителя службы Артёма Мельникова пишет РБК.

По его словам, речь идёт о хищениях бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях госкорпорации. В частности, под следствием находится экс-руководитель корпорации «Стратегические пункты управления» Владимир Полянский. Дело возбуждено о хищении средств в рамках государственного оборонного заказа на сумму более 2 млрд рублей. Ранее в отношении Полянского уже возбуждалось уголовное дело из-за незаконной выплаты «золотого парашюта», но позднее было прекращено в связи с признанием вины обвиняемым.

Нарушения также выявлены на красноярском предприятии «Центральное конструкторское бюро "Геофизика"» — на предприятии все руководящие должности занимали члены одной семьи. Фамилии топ-менеджеров глава аудита не уточнил. На сайте «Роскосмоса» говорится, что с середины 2019 года гендиректором «Геофизики» является Андрей Крылывец.

В злоупотреблении полномочиями в рамках инвестиционного проекта на сумму более 290 млн рублей подозревается менеджмент московского машиностроительного завода «Вымпел». Помимо этого, по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждены уголовные дела в отношении «Лан Технолоджи» и «Экрос-Инжиниринг» — они являются подрядчиками «Ракетных космических систем» (РКС). По версии следствия, их действия причинили ущерб РКС на сумму более 302 млн рублей. Кроме того, продолжаются масштабные проверки на строительстве космодрома Восточный. 

Фото: РИА Новости
Copyright
Telegram mstrok.ru