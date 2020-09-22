«Роскосмос» сообщил о возбуждении 22 уголовных дел по итогам проверок

В 2019–2020 годах следственные органы на основе материалов службы внутреннего аудита «Роскосмоса» возбудили 22 уголовных дела, со ссылкой на руководителя службы Артёма Мельникова пишет РБК.

По его словам, речь идёт о хищениях бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях госкорпорации. В частности, под следствием находится экс-руководитель корпорации «Стратегические пункты управления» Владимир Полянский. Дело возбуждено о хищении средств в рамках государственного оборонного заказа на сумму более 2 млрд рублей. Ранее в отношении Полянского уже возбуждалось уголовное дело из-за незаконной выплаты «золотого парашюта», но позднее было прекращено в связи с признанием вины обвиняемым.

Нарушения также выявлены на красноярском предприятии «Центральное конструкторское бюро "Геофизика"» — на предприятии все руководящие должности занимали члены одной семьи. Фамилии топ-менеджеров глава аудита не уточнил. На сайте «Роскосмоса» говорится, что с середины 2019 года гендиректором «Геофизики» является Андрей Крылывец.

В злоупотреблении полномочиями в рамках инвестиционного проекта на сумму более 290 млн рублей подозревается менеджмент московского машиностроительного завода «Вымпел». Помимо этого, по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждены уголовные дела в отношении «Лан Технолоджи» и «Экрос-Инжиниринг» — они являются подрядчиками «Ракетных космических систем» (РКС). По версии следствия, их действия причинили ущерб РКС на сумму более 302 млн рублей. Кроме того, продолжаются масштабные проверки на строительстве космодрома Восточный.