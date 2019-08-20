Роскосмос предложил региональным губернаторам помощь в утилизации мусора

20.08.2019 18:41
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация готова помочь регионам России с утилизацией отходов.
«Вклад Роскосмоса [в борьбу с мусором на Земле] очень большой. Соответствующие предложения я сделал главам субъектов РФ», — цитирует Рогозина ТАСС.
Рогозин предложил вести съёмку нелегальных свалок из космоса и дожигать твёрдые отходы при помощи ракетных двигателей.
«Космическое двигателестроение имеет возможности дожигания самых твёрдых составов мусора. Многие мусоросжигающие заводы до какого-то уровня доводят этот мусор, а потом остаток твёрдый остаётся. Наши двигатели в специальных установках способны разрушать этот мусор», — считает глава Роскосмоса.
Фото:
«Московский комсомолец»