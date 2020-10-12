«Роскосмос» потратит 4,2 млрд рублей на разработку космического ядерного буксира

«Роскосмос» планирует потратить 4,2 млрд рублей на разработку космического ядерного буксира, который сможет летать к планетам Солнечной системы, со ссылкой на материалы госзакупок пишет РИА Новости.

Согласно документации, планируется разработать аванпроект по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон».

В июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия разрабатывает ядерный космический двигатель, чтобы отправлять тяжёлые корабли к дальним планетам Солнечной системы и за её пределы. До этого, в мае, он назвал «гигантскими» перспективы создаваемого ядерного буксира.