«Роскосмос» планирует в 2021 году отправить на МКС двоих туристов

«Роскосмос» намерен в конце 2021 года отправить на Международную космическую станцию двоих туристов. В пресс-службе корпорации рассказали, что имена счастливчиков будут названы позднее.

«Согласно договору с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов. Пуск запланирован на конец 2021 года», — цитирует заявление «Роскосмоса» ТАСС.

В феврале 2019 года «Роскосмос» и компания Space Adventures подписали новый контракт на полет двух космических туристов. В госкорпорации тогда заявили, что предприятия отрасли уже приступили к созданию пилотируемого корабля «Союз МС» и ракеты-носителя «Союз-2» для их полёта. При этом предполагалось, что выполнение всех работ по созданию космической техники будет вестись за счёт средств туристов.