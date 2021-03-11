Роскомнадзор заявил об отсутствии «инцидентов» после замедления работы Twitter

Российский Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования и операторы не заметили проблем из-за замедления работы Twitter, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве сообщили, что замедление работы соцсети распространяется «на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений», текстовые сообщения «доставляются без ограничений».

По данным Роскомнадзора, замедление работы Twitter обеспечено «на 100% трафика» мобильной связи и «50% фиксированной» связи по всей России. Регулятор напомнил, что более 3,1 тысячи материалов с запрещённой информацией так и не удалили из соцсети.

Накануне, 10 марта, Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России. На фоне ограничений перестали работать правительственные сайты (в частности, Государственной думы и самого Роскомнадзора) и замедлились крупные ресурсы. На следующий день пользователи на форуме NTC заметили, что на других сайтах перестало действовать ограничение скорости для картинок и видео.