Роскомнадзор завёл официальный канал в Telegram. Ведомство больше года пыталось заблокировать мессенджер

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) открыла официальный канал в мессенджере Telegram, с которым ведомство безуспешно боролось больше года, но так и не смогло заблокировать.

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность», — говорится в Twitter организации.

Роскомнадзор с апреля 2018 года пытался заблокировать Telegram в России по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования, но сервис был доступен пользователям — в том числе и тем, кто не пользуется VPN-сервисами.

15 июня 2020 года депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о прекращении блокировок Telegram. Авторы проекта подчёркивали, что безуспешные попытки заблокировать мессенджер наносят «урон престижу государственной власти», при этом российские чиновники во время эпидемии коронавируса официально использовали мессенджер.

18 июня Роскомнадзор объявил, что снимает ограничения доступа к Telegram.