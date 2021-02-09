Роскомнадзор запустил приложение для жалоб на запрещённую информацию

Роскомнадзор запустил мобильное приложение, в котором любой желающий сможет пожаловаться на запрещённый в интернете контент. Как рассказали в ведомстве, жалобы будут приниматься в том числе на информацию о детской порнографии, пропаганде суицидов и наркотиках.

Сейчас идёт бета-тестирование системы. По мнению РКН, приложение поможет повысить эффективность защиты интернет-пользователей от социально опасного контента. Помимо подачи жалобы на контент, сервис позволяет отследить этапы её рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам. Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года получено более 2,7 млн сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство.

«За 8 с небольшим лет с начала действия профильного закона в ведомство поступило и рассмотрено более 315 тысяч сообщений о детской порнографии, почти 643 тысячи — о незаконном обороте наркотиков, 211,5 тысячи — о призывах к самоубийству, около 1,5 млн — о нелегальных азартных играх», — добавили в пресс-службе Роскомнадзора.

Бета-версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play. Доступ к сервису осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (портал госуслуг) и не требует дополнительной регистрации.