Роскомнадзор запретил сбор данных пользователей «ВКонтакте»

Роскомнадзор запретил сторонним компаниям собирать открытую персональную информацию пользователей «ВКонтакте», пишут «Известия» со ссылкой на разъяснение надзорного ведомства.

В Роскомнадзоре рассказали, что по Федеральному закону «О персональных данных» допускается обработка персональных данных, доступ к которым предоставил сам их владелец. В то же время по статье 6 того же закона обработка таких данных возможна только с согласия субъекта ПД.

«В соответствии с пунктом 5.12 пользовательского соглашения сети "ВКонтакте" пользователь даёт согласие только на доступ к информации, которую он размещает на персональной странице, в том числе к своим персональным данным. Согласия на сбор, обработку и передачу третьим лицам пользователь не даёт», — пояснили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что при отсутствии волеизъявления гражданина его персональные данные не могут храниться, обрабатываться и передаваться.

«Если это [сбор данных пользователей в соцсети] делалось ранее, то такая практика должна быть прекращена», — резюмировали в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее, в январе 2017 года, администрация «ВКонтакте» подала иск в Арбитражный суд Москвы против ООО «Дабл» (использует бренд Double Data) и Национального бюро кредитных историй. Две эти компании оценивают кредитоспособность заёмщиков на основе информации их профилей в соцсетях и продают эти данные банкам. Согласно иску, НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных «Дабл». При этом сумма исковых требований соцсети составила 1 рубль.

Месячная аудитория «ВКонтакте», по собственным данным соцсети, составляет 95 млн человек.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости