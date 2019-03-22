Роскомнадзор заказал систему для контроля блокировок сайтов за 25 млн рублей

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказал разработку автоматической системы, которая будет проверять, блокируются ли запрещённые сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами, пишет РБК.

Соответствующее извещение размещено на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта достигает 25 млн рублей. Исполнителя работ планируется выбрать 8 апреля, он обязан будет создать систему к декабрю 2019 года. Как поясняется в приложении к договору о закупке, система создаётся для того, чтобы автоматизировать деятельность персонала ГРЧЦ, отслеживающего исполнение требований о блокировке ресурсов.

Благодаря системе также планируется сократить «время и трудозатраты» сотрудников ГРЧЦ. По степени научно-технической новизны создаваемая система «не является принципиально новой ни с конструкторской, ни с технологической точек зрения, но известных действующих аналогов по степени автоматизации Россия не имеет за счёт значительного числа взаимодействующих объектов учёта и контроля», уточняется в документе.