Роскомнадзор возобновил блокировку прокси-серверов Telegram

Роскомнадзор добавил в реестр запрещённых сайтов более трёх тысяч IP-адресов Telegram за 21 января и утро 22 января, со ссылкой на данные выгрузки на сайте «Эшер II» пишут «Ведомости».

Сейчас в реестре находится 3,7 млн адресов.

Источник в одном из операторов связи подтвердил, что Роскомнадзор активизировал блокировку мессенджера и прокси-серверов, которые используются для её обхода. Создатель сайта «Эшер II» в разговоре с «МБХ медиа» сообщил, что ведомство вновь пытается «отловить» IP-адреса, как делало это в апреле-мае 2018 года.

Накануне, 21 января, согласно информации DownDetector, появилось сразу несколько сотен жалоб пользователей на нестабильную работу Telegram. Большинство сообщений пришли из России примерно в 13:00 по московскому времени.

Напомним, в апреле 2018 года суд заблокировал Telegram в России из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования от переписок пользователей. Ведомство заблокировало 655 532 IP-адреса Amazon и около миллиона адресов Google, объяснив, что компании позволяют Telegram использовать свои адреса для обхода блокировок в России.

К 28 апреля ведомство уже разблокировал более 3 миллионов IP-адресов Amazon. В мае ведомство также сообщило о разблокировке более 3,7 миллиона IP-адресов Google.

Несмотря на попытки Роскомнадзора, аудитория Telegram в России почти не снизилась после блокировки.