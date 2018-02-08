Роскомнадзор уведомил Facebook о комплексной проверке компании

Роскомнадзор проинформировал Facebook о том, что во второй половине 2018 года в компании будет проведена комплексная проверка исполнения российского законодательства, со ссылкой на заявление руководителя Роскомнадзора Александра Жарова на встрече с представителями Facebook в Москве пишет «Коммерсантъ».

Компанию на встрече представляли руководитель по связям с государственными организациями Европейского Союза Томас Кристенсен и директор по связям с государственными организациями региона Центральной и Восточной Европы Габриэлла Чех. Стороны договорились «об обмене необходимой информацией в рамках подготовки к комплексной проверке».

О планах ведомства проверить Facebook на соответствие законам РФ сообщалось в ноябре 2017 года. Отмечалось, что в случае выявления нарушений последует соответствующая реакция Роскомнадзора.

После блокировки в России крупнейшей в мире деловой соцсети LinkedIn была высокой вероятность, что та же участь ждёт и Facebook, а затем и Telegram — из-за несогласия основателя мессенджера Павла Дурова делиться с властями ключами для дешифровки.