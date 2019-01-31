Роскомнадзор сообщил о нарушениях в работе «Би-би-си»

Внеплановая проверка Роскомнадзора выявила нарушения у у российского вещателя BBC World News — ООО «Бритиш телевижн», со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

Сейчас в Роскомнадзоре оценивают процессуальный статус этих нарушений, о принятых мерах ведомство сообщит позднее, пообещал его представитель.

Проверять «Би-би-си» в России начали после того, как британский регулятор Ofcom обвинил RussiaToday в необъективном освещении дела об отравлении Скрипалей и событий на Украине и в Сирии. В связи с выявленными нарушениями российскому каналу грозило наказание вплоть до отзыва лицензии на вещание. Решения по RT Ofcom ещё не принял.

Роскомнадзор обещал проверить вещание телеканала BBC World News и сайта «Би-би-си» на соответствие российскому законодательству.