Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выпустила два социальных ролика, связанных с услугами мобильных операторов. В первом рассказывается об опасности, которая может возникнуть при использовании SIM-карт без оформления договора с оператором сотовой связи.

«Неконтролируемый оборот идентификационных модулей (SIM-карт) для использования в сетях подвижной связи создаёт среду для совершения самых разных преступлений, начиная от нелегальной торговли всем чем угодно, включая наркотики, заканчивая экстремистской деятельностью. Кроме того, граждане, приобретающие SIM-карты в нарушение законодательства, в свою очередь могут подвергнуться мошенническим действиям или стать объектом внимания со стороны правоохранительных органов, так как продаваемые с нарушением правил SIM-карты ранее могли использоваться при осуществлении противоправных действий», – сообщают в Роскомнадзоре.

В ролике «Второй счёт (контент-услуги)» говорится о возможности разделения счёта за оплату сотовой связи для того, чтобы «вы контролировали свой телефон, а не наоборот».

Агентство новостей «Между строк»