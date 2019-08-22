Роскомнадзор сможет без суда блокировать сайты мошенников по требованию Центробанка

Осенью Центробанк получит возможность без суда блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций — регулятор сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением об ограничении работы онлайн-ресурсов, со ссылкой на руководителей профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолия Аксакова и Николая Журавлёва пишут «Известия».

По словам Журавлёва, предлагается, чтобы решение о блокировке «единолично принимал председатель ЦБ». Указание должно выполняться в считаные дни, поскольку необходимо действовать «быстро и решительно».

Законопроект вызвал существенные возражения со стороны Минкомсвязи и МВД, сотрудники правоохранительных органов опасаются, что это может помешать им вести оперативно-разыскную деятельность. В Минкомсвязи выступали против роста нагрузки на Роскомнадзор. Однако разногласия между ведомствами уже улажены, отметили депутаты.

Ранее Ассоциация банков России выступила с инициативой блокировать карты из-за подозрительных зачислений. В Центробанке посчитали, что эта мера не защитит от мошенников.