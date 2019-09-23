Роскомнадзор разрабатывает новую систему блокировки Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в течении года его ведомство намерено представить результаты работы новой системы противодействия запрещённому контенту и блокировки Telegram.

«Сейчас ведомство работает над созданием новой системы противодействия запрещенному контенту, которая учитывает не только IP-протокол. Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвём по-серьезному», — цитирует Жарова РИА «Новости».

Жаров пояснил, что полностью заблокировать запрещённый в России ресурс не позволяет сложность современных механизмов обхода блокировок. Также по мнению главы Роскомнадзора в Telegram работают грамотные и опытные программисты, которые постоянно меняют конфигурацию мессенджера.

Напомним, начиная с апреля 2018 года Роскомнадзор ведёт борьбу с мессенджером Telegram на территории РФ. При этом приложение всё так же доступно российским пользователям, даже не установившим VPN-сервисы для обхода блокировки.