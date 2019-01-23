Роскомнадзор разблокировал 130 тысяч адресов Microsoft

Роскомнадзор снял ограничение с более 130 тысяч сетевых адресов компании Microsoft, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

IP-адреса попали в реестр запрещённых сайтов из-за блокировки Telegram. В Роскомнадзоре убедились, что данная подсесть уже долгое время не используется для поддержания функционирования мессенджера. Накануне Роскомнадзор отчитался об окончании блокировки 2,7 миллиона IP-адресов облачных сервисов Amazon.

На данный момент, по статистике телеграм-канала RKNSHOWTIME, заблокированными остаются ещё более 800 тысяч сетевых адресов, которые может использовать Telegram.

Напомним, в апреле 2018 года суд заблокировал Telegram в России из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования от переписок пользователей. Ведомство заблокировало 655 532 IP-адреса Amazon и около миллиона адресов Google, объяснив, что компании позволяют Telegram использовать свои адреса для обхода блокировок в России.