Роскомнадзор просит подтвердить персональные данные пользователей SIM-карт

Крупные российские сотовые операторы начали предупреждать абонентов, не прошедших подтверждение персональных данных, об ограничении услуг связи. Такая активность связана с грядущими в мае проверками Роскомнадзора по выявлению «серых» SIM-карт. Как сообщает «Коммерсантъ», в случае обнаружения несоответствия в сведениях об абоненте оператор обязан внести уточнения или прекратить оказание услуг пользователю.

С начала апреля 2023 года российские мобильные операторы начали массово рассылать уведомления и СМС-сообщения абонентам с просьбой подтвердить персональные данные в салоне связи или в личном кабинете на «Госуслугах». Сейчас на рынке, по оценке операторов, до 20 млн активных абонентов с неподтверждёнными данными, отключение такого объёма SIM-карт может привести к потере до 7 млрд рублей доходов компаний ежемесячно.

В Роскомнадзоре подтвердили информацию о плановых проверках и пояснили, что с 2018 года в ходе проводимых совместно с МВД мероприятий было изъято более 423 тысяч «серых» SIM-карт, а в 2022 году — 152 тысячи. По оценке собеседника издания, средний ежемесячный доход в расчёте на одного абонента связи в России составляет 350 рублей. Он также отметил, что система мониторинга Роскомнадзора действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета Александр Сиволобов отметил, что неполадки со связью появятся у абонентов, подключающих смартфоны на чужие лица, однако никаких крупных убытков в ближайший месяц операторы не понесут. По словам эксперта, для того чтобы абонентская база операторов снизилась, должно пройти не менее полугода.

«В последний год власти активно наводят порядок в области оказания услуг связи, это не всегда комфортно для абонентов, однако в целом является нормальной практикой», — отмечает Сиволобов.