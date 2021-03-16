Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц

Социальная сеть Twitter через месяц будет заблокирована на территории России во внесудебном порядке, если не выполнит требование об удалении запрещённой информации, со ссылкой на заявление заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина пишет «Интерфакс».

По его словам, пока Роскомнадзор «не фиксирует конкретных шагов Twitter по удалению запрещённого контента», однако «у коллег ещё есть время выйти на переговоры».

Роскомнадзор утром 10 марта объявил о начале замедления работы Twitter в России. Ведомство обосновало свои действия тем, что с 2017 года соцсеть не удалила более трёх тысяч сообщений, содержащих незаконную информацию. На фоне этих сообщений в России перестали открываться многие государственные интернет-ресурсы, в том числе сайты Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации и самого Роскомнадзора. Официальной причиной был назван сбой в работе «Ростелекома», который, как настаивал Роскомнадзор, никак не связан с замедлением Twitter.

Напомним, Роскомнадзор с апреля 2018 года пытался заблокировать Telegram в России по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования, но сервис был доступен пользователям — в том числе и тем, кто не пользуется VPN-сервисами.

15 июня 2020 года депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о прекращении блокировок Telegram. Авторы проекта подчёркивали, что безуспешные попытки заблокировать мессенджер наносят «урон престижу государственной власти», при этом российские чиновники во время эпидемии коронавируса официально использовали мессенджер.

18 июня Роскомнадзор официально объявил, что снимает ограничения доступа к Telegram.