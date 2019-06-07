Роскомнадзор предложил отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки

Глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил за отмену штрафов для СМИ из-за нарушения закона о возрастной маркировке, пишет РИА Новости.

Административную ответственность он предложил заменить на профилактические мероприятия.

«Я думаю, что ни у кого из СМИ возражений против того, чтобы ставить возрастную маркировку, нет. Потому что есть возражения, что закон вроде как уведомительный, а штрафы за него реальные», — сказал глава ведомства в рамках ПМЭФ-2019.

Сегодня в России существует возрастная маркировка книг, фильмов, спектаклей, материалов СМИ, которая разделена на четыре группы: 0+, 6+, 12+, 18+. Ранее Жаров предлагал ввести дополнительные возрастные маркировки 1+ и 3+. В мае в Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр.