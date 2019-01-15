Роскомнадзор повторно потребовал у Google фильтровать контент в поисковой выдаче

Роскомнадзор повторно потребовал от Google подключиться к системе, которая исключает из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещённой в России информацией, пишет РИА Новости.

«Сегодня направили в Google повторное требование по подключению к системе. У них есть 30 дней на подключение с момента получения требования. Плюс три дня на то, чтобы начать фильтровать контент, после подключения к системе. Где-то в конце февраля проведём проверку», — заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

В декабре РКН уже штрафовал компанию на 500 тысяч рублей за несоблюдение российского законодательства. Ведомство требует, чтобы Google подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень страниц с информацией, запрещённой в России. В Роскомнадзоре говорили, что если компания не начнёт исполнять законодательство, будет возбуждено второе административное дело, по которому штраф составит уже 700 тысяч рублей.

В ведомстве не исключали, что, если Google не подключится к системе, может быть изменено федеральное законодательство, чтобы заблокировать американскую корпорацию на территории России. Сейчас заблокировать Google в России нет физической возможности, однако, по мнению представителей РКН, это могло бы стать «самой жёсткой мерой».

С весны 2018 года РКН пытается заблокировать на территории России мессенджер Павла Дурова Telegram за то, что он не передаёт ФСБ данные о переписках пользователей. Однако ни требования ФСБ, ни судебные решения о блокировке на ситуацию никак не повлияли, пользователи до сих пор имеют доступ к мессенджеру.