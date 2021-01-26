Роскомнадзор потребовал удалить c YouTube видео о правах протестующих студентов

Роскомнадзор выступил с требованием удалить видеообращение на YouTube-канале редакции студенческого журнала DOXA о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности отчисления из учебных заведений за участие в них, сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

В требовании ведомства говорится, что видеоролик был размещён 23 января; в нём, по версии Роскомнадзора, имеются призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях, что является нарушением статьи 20.2 КоАП РФ. В случае отказа удалить видео ведомство может привлечь владельца ресурса к штрафу до 100 тысяч рублей. Сейчас адвокат Леонид Соловьёв готовит иск в суд на требование контрольного органа.

23 января прошли масштабные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении в Москву по «делу Ив Роше». Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина», его арест осудили многие политики, общественные деятели, актёры, журналисты и юристы.

На прошлой неделе Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных массовых мероприятиях 23 января. Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» оградить подростков от участия в акциях протеста, соцсети начали постепенно удалять контент.

МВД пригрозило привлекать к ответственности тех, кто призывает выходить на акции 23 января, а в вузах готовы отчислять студентов за участие в митингах и шествиях.