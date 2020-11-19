Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с канала Соловьёва на YouTube

Роскомнадзор направил письмо компании Google LLC с требованием снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала телеведущего Владимира Соловьёва «Соловьёв LIVE», а также вернуть его видеоролики в раздел «В тренде». Об этом сообщается на сайте госучреждения.

В ведомстве отмечают, что видео журналиста не попадают в тренды YouTube с октября 2020 года, а ранее это происходило регулярно. По мнению Роскомнадзора, эту ситуацию можно расценить как попытку администрации видеохостинга ограничить распространение материалов российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории.

Роскомнадзор также отмечает, что YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ.

Владимир Соловьёв неоднократно жаловался на отсутствие своих видеороликов в разделе «В тренде», а его подписчики уже давно не получают уведомления о новых видео.