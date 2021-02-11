Роскомнадзор оштрафует соцсети за призывы к участию в акциях протеста

С 11 февраля по 1 марта Роскомнадзор будет составлять протоколы на социальные сети за распространение в них информации, содержащей призывы к участию несовершеннолетних в несогласованных акциях, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.

«Вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях по ст. 13.41 КоАП РФ направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram», — рассказали в ведомстве.

В преддверии всероссийской протестной акции 23 января против ареста оппозиционера Алексея Навального Роскомнадзор предупреждал соцсети об ответственности за распространение контента с призывами к участию в митинге несовершеннолетних. Позже начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев сообщил, что в соцсетях выявили около 2,5 тысячи подобных призывов, их удалили.

«С позитивной стороны хотел бы отметить социальную сеть TikTok… В отношении других остальных социальных сетей я такого сказать не могу», — добавил Зайцев.