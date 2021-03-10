Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России. Поле этого перестали работать сайты Кремля, Госдумы и РКН

Роскомнадзор заявил о замедлении с 10 марта на территории России скорости работы Twitter из-за отказа соцсети удалять противоправный контент, сообщается на сайте ведомства.

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса "согласно регламенту". Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», — говорится в сообщении РКН.

В ведомстве добавили, что если Twitter продолжит игнорировать требования российского закона, то «меры воздействия будут продолжены» — вплоть до блокировки.

Как утверждает РКН, соцсеть с 2017 года не удаляет по требованию регулятора «контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств». За это время Роскомнадзор направил в Twitter свыше 28 тысяч жалоб, но до сих пор не удалёнными остаются 3168 материалов с запрещённой информацией. Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года (по сообщениям правоохранительных органов, было предотвращено несколько попыток совершения суицида несовершеннолетними).

До этого, 5 марта, Роскомнадзор сообщал, что составил протоколы в отношении нескольких соцсетей, в том числе Twitter, за неудаление информации, вовлекавшей подростков в несанкционированные акции. За отказ удалять такой контент соцсеть «Одноклассники» оштрафовали на четыре миллиона рублей, а «ВКонтакте» — на полтора миллиона рублей.

После того, как Роскомнадзор решил «замедлить работу» Twitter в России, оказались недоступны сайты Кремля, правительства, Госдумы и самого РКН, а в здании парламента пропал интернет, что фактически парализовало работу депутатов и их помощников, со ссылкой на источник в нижней палате парламента пишет Znak.com.