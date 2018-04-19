Роскомнадзор объяснил отсутствие Facebook, WhatsApp и Viber в реестре распространителей информации

Сервисов Facebook Messenger, WhatsApp и Viber нет в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), в отличие от Telegram, потому что к ним у российских органов власти нет претензий, со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора пишет vc.ru.

«Включение сервисов в реестр ОРИ осуществляется по представлению органа власти, обладающего функцией оперативно-розыскной деятельности. В тот момент, когда представления в отношении названных вами компаний поступит, мы об этом сообщим», — заявили в ведомстве.

Понятие организатора распространения информации и его обязанности прописаны в статье 10.1 федерального закона «Об информации». Обязанности ОРИ не затрагивают операторов государственных и муниципальных информационных систем, лицензированных операторов связи и физических лиц, которые организуют распространение информации для личных нужд. ОРИ, в частности, обязаны уведомлять Роскомнадзор о начале деятельности и о своем включении в реестр.

Из постановления правительства от 31 июля 2014 года следует, что Роскомнадзор может потребовать от компании представить уведомление о включении в реестр ОРИ по обращению «федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации».

Летом 2017 года Роскомнадзор после публичного диалога с основателем Telegram Павлом Дуровым добился внесения мессенджера в реестр. После этого Дуров сообщил, что получил требование ФСБ передать ключи шифрования переписки пользователей сервиса, и отказался выполнить требование. Осенью 2017 года суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей, а 13 апреля суд удовлетворил требование Роскомнадзора о немедленной блокировке сервиса за отказ выполнить обязанность организатора распространения информации и передать спецслужбе ключи шифрования.

Также отмечалось, что Роскомнадзор до конца 2018 года проведёт проверку социальной сети Facebook, а если требования российских властей к соцсети к тому моменту выполнены не будут, может встать вопрос о её блокировке.