Роскомнадзор обнаружил незаконно заблокированные провайдерами сайты

Роскомнадзор выявил случаи блокировки провайдерами сайтов, не внесённых в Единый реестр запрещённой информации, пишет РБК. В частности, в направленных провайдерам письмах Роскомнадзора говорится, что в ходе выборочной проверки выяснилось, что один из операторов связи ограничил доступ к официальным сайтам «М.Видео», Альфа-банка и ювелирного магазина Pandora.

По словам представителя пресс-службы Роскомнадзора, подобные случаи были обнаружены и в нескольких других российских регионах.

Выявить несанкционированные блокировки удалось с помощью системы «Ревизор», которая автоматически проверяет, ограничивает ли провайдер доступ к сайтам, внесённым в Единый реестр запрещённой информации.

Единый реестр запрещённой информации существует с ноября 2012 года, в него вносятся сайты с противоправным контентом, в том числе с пропагандой экстремизма и детской порнографией. Операторы обязаны блокировать доступ к сайтам, попавшим в этот список. В данный момент в реестре запрещённой информации более 100 тысяч записей.