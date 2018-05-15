Роскомнадзор назвал «немедленным к исполнению» решение суда по Telegram

Роскомнадзор опубликовал разъяснение, указывающее, что судебное решение о блокировке доступа к мессенджеру Telegram подлежит немедленному исполнению, пишет РБК.

«Данное судебное решение, согласно его резолютивной части, обращено к немедленному исполнению с момента принятия. Немедленное исполнение решения суда не требует ожидания вступления его в законную силу. Поэтому с 16 апреля Роскомнадзор принимает комплекс мер с целью ограничения доступа на территории России к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает компания Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Роскомнадзором не получено от Telegram Messenger Limited Liability Partnership копий частной и апелляционной жалоб», — говорится в разъяснении ведомства.

Ранее сообщалось, что на сайте Таганского суда Москвы появилась пометка о том, что решение о блокировке мессенджера вступило в силу. Однако пресс-секретарь суда Ульяна Солопова заявила, что это не так. По её словам, данные на сайте появились на сайте «автоматически». Солопова отметила, что пометка будет удалена.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы, рассмотрев ходатайство Роскомнадзора, постановил немедленно заблокировать доступ к мессенджеру на территории России. Представители мессенджера на заседание не пришли. По словам адвокатов, основатель Telegram Павел Дуров попросил их не «легитимизировать откровенный фарс присутствием».