Роскомнадзор направил провайдерам требования в рамках ещё не вступившего в силу закона об изоляции Рунета

Территориальные управления Роскомнадзора направили провайдерам письма с просьбой предоставить информацию о точках обмена трафиком, сообщил в своём телеграм-канале IT-специалист Филипп Кулин.

По данным Кулина, подобные письма получили провайдеры из Москвы, Петербурга и Томска. Роскомнадзор просит предоставить сведения «с целью реализации положений закона» об изоляции Рунета, сказано в письме управления по Северо-Западному федеральному округу.

«Роскомнадзор побежал вперед паровоза. С мест сообщают, что звонили исполнителям, те безапелляционно настаивают на ответе "по-братски"», — пишет Кулин.

Закон об изоляции российского сегмента интернета в случае появления угроз вступит в силу 1 ноября 2019 года. По этому закону российские власти смогут контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. Предусмотрена возможность создания инфраструктуры, которая позволит Рунету работать в изоляции, если операторы связи не смогут подключиться к зарубежным корневым серверам интернета. Отвечать за «координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования» интернета будет Роскомнадзор. К 2021 году должна заработать национальная система доменных имён, необходимая для выполнения закона.