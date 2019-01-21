Роскомнадзор начал административное производство из-за отказа Facebook и Twitter переносить данные в Россию

Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter, которые не предоставили сведений о том, как они планируют хранить персональные данные россиян, пишет ТАСС.

По словам представителей ведомства, американские компании прислали «формальные ответы» на запросы российского ведомства, которые не содержат «конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем».

Какое административное производство начинает Роскомандзор, в ведомстве не уточнили. В Кодексе об административных правонарушениях явным образом не прописана ответственность за нарушение правил хранения персональных данных. Ранее ведомство сообщало, что тем, кто не рассказал о хранении персональных данных, грозит ответственность по статье о непредоставлении информации в госорганы (штраф 3-5 тысяч рублей).

В 2016 году LinkedIn заблокировали без административного производства, Роскомнадзор подал против социальной сети гражданский иск.