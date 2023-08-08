Роскомнадзор может заблокировать до 7 млн серых сим-карт

С начала августа Роскомнадзор стал требовать от операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в двух операторах связи.

С момента получения списка номеров от регулятора компания в течение трёх дней должна уведомить абонента. Чтобы обновить сведения о себе на портале «Госуслуги», через приложение оператора или в салоне связи, абоненту даётся 15 дней. Иначе в соответствии с положениями закона «О связи» номер будет заблокирован.

«Операторы сейчас очень активно рассылают уведомления абонентам о необходимости подтвердить свои паспортные данные во избежание блокировки», — сказал гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Речь идёт о картах, которые раздаются у метро без заключения договора, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников.

«Мобильный оператор, действуя в соответствии с законом "О связи", обязан самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте до начала оказания услуг, в том числе данных о конечных пользователях услуг, если сим-карты оформлены на юридических лиц и ИП. Это требование действует уже 5 лет», — рассказал представитель Роскомнадзора.

Напомним, летом 2021 года в силу вступил закон, который обязывает предпринимателей подавать сведения о конечных пользователях корпоративных сим-карт в ЕСИА. Роскомнадзор получил право потребовать от оператора блокировки незарегистрированного номера.

«Оператор обязан подтвердить Ф.И.О. клиента, дату его рождения, данные паспорта. Такие данные могут быть предоставлены как лично (в салоне связи), так и через систему “Госуслуг” или другие госинформсистемы», — пояснила преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Александра Орехович.

В начале апреля операторы сотовой связи уже рассылали абонентам push-уведомления и СМС с просьбой подтвердить свои персональные данные в салоне связи или в личном кабинете «Госуслуг».

Источники «Ведомостей» утверждают, что проводился мониторинг достоверности сведений об абонентах, «внесённых операторами в базы данных, в соответствии с требованиями законодательства по борьбе с незаконными сим-картами». Однако до начала августа регулятор не требовал блокировать номера.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», в каждом запросе, которые стал направлять РКН, содержится порядка 50 000 номеров. Если их владельцы не подтвердят свои данные, то к середине месяца операторам большой четвёрки придётся заблокировать в совокупности порядка 1 млн сим-карт.

«В случае неподтверждения данных услуги связи блокируются, а договор может быть расторгнут оператором в одностороннем порядке. Таким образом, абонент может потерять свой номер телефона, если после расторжения контракта с ним кто-либо другой займёт освободившийся номер телефона», — добавил представитель «Билайна».