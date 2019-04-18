Роскачество признало кефир из Свердловской области самым безопасным в России

Роскачество признало кефир марки «Молочная благодать», который производится на заводе в Кушве, одним из самых высококачественных в России, пишет РБК. Вместе с ним лидерами рейтинга стали марки «Ярмолпрод» (Ярославская область) и «Свитлогорье» (Чувашия) — по итогам испытаний они получили отличную оценку (5 баллов).

«Далее расположились торговые марки "Бежин луг" и "Весёлый молочник" (4,89 балла), "Дмитрогорский продукт" (4,82 балла), "Амка", "Белое облако", "Волжские просторы", "Из Вологды" (у всех торговых марок 4 балла). На последнем месте располагается торговая марка "Пискарёвский" с итоговым баллом 2,5», — рассказали в Роскачестве.

Отмечается, что напиток тестировался по 35 параметрам качества и безопасности, в том числе на наличие бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, плесени, тяжёлых металлов и антибиотиков.