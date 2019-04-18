Роскачество признало кефир из Свердловской области самым безопасным в России

Роскачество признало кефир марки «Молочная благодать», который производится на заводе в Кушве, одним из самых высококачественных в России, пишет РБК. Вместе с ним лидерами рейтинга стали марки «Ярмолпрод» (Ярославская область) и «Свитлогорье» (Чувашия) — по итогам испытаний они получили отличную оценку (5 баллов).
«Далее расположились торговые марки "Бежин луг" и "Весёлый молочник" (4,89 балла), "Дмитрогорский продукт" (4,82 балла), "Амка", "Белое облако", "Волжские просторы", "Из Вологды" (у всех торговых марок 4 балла). На последнем месте располагается торговая марка "Пискарёвский" с итоговым баллом 2,5», — рассказали в Роскачестве.
Отмечается, что напиток тестировался по 35 параметрам качества и безопасности, в том числе на наличие бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, плесени, тяжёлых металлов и антибиотиков.
«Кефир, в котором обнаружены растительные жиры, нельзя назвать даже кефирным продуктом. По законодательству ни при производстве кефира, ни при производстве кефирного продукта нельзя менять состав молока. Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской. Поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации», — пояснила заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ кандидат технических наук Елена Юрова.