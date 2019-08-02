Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука для «цифровой гигиены»

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества составили рекомендации по защите компьютеров и смартфонов от хакеров, пишет ТАСС.

Одно из предложений экспертов — заклеивать камеру и микрофон ноутбуков и смартфонов в то время, когда они не используются. Ведомство рекомендует использовать для этого скотч, изоленту или специальные шторки. Эксперты подчеркнули, что смартфоны всегда шпионят за владельцами. Они рекомендуют ограничивать приложениям доступ к камере, микрофону, фотографиям, геолокации, если это не сказывается на их работе.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский считает, что это «уже не паранойя, а одно из правил "цифровой гигиены"».

Некоторые вредоносные программы могут активировать микрофон или камеру на устройстве, подчеркнул руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.