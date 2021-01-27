Роскачество недовольно бутилированной водой из магазинов Свердловской области

Роскачество провело большое исследование рынка упакованной питьевой воды в России. Специалисты проверили больше 10 торговых марок воды, которая производится в Свердловской области. Практически все уральские производители получили невысокие оценки.

В середине всероссийского рейтинга оказались марки свердловской бутилированной воды «Родниковая слеза», «Чистогорье» и «Чусовская». Все признаны безопасными по гидрохимическим показателям — в воде эксперты не нашли опасных для здоровья веществ, а также признаков хлорирования. Однако к каждому производителю у специалистов есть претензии. Они касаются информации, указанной на этикетках и вводящей покупателей в заблуждение, сообщает «Областная газета».

Ещё больше вопросов у экспертов Роскачества к популярным на Среднем Урале маркам воды «Виста» и «Новокурьинская». У этой продукции всё в порядке с точки зрения безопасности, но найдены отступления в химическом составе по сравнению с тем, что указано на этикетках. У «Висты» чуть больше оказалась общая минерализация, у «Новокурьинской. Классика» — меньше хлоридов и сульфатов, чем заявлено в маркировке. Это дало основания экспертам заподозрить производителей в фальсификации товара.

Однако в компании, производящей воду «Виста», с оценками Роскачества не согласились.

«Показатели общей минерализации, указанные в исследованиях Роскачества, отличаются от заявленных на этикетке на незначительное количество, которое не может влиять на качество и безопасность. Тем более нельзя говорить о преднамеренной или умышленной фальсификации», — утверждает начальник производства «ВиСТ» Денис Челомбиткин.

До конца 2021 года в России вступит в силу техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», по которому вода будет чётко делиться на природную и обработанную. Природная должна иметь свой постоянный состав, привязку к конкретному источнику.