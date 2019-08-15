Росгвардию возмутило стихотворение 16-летней девушки, написанное от лица дочери сотрудника ОМОНа

В Сети набирает популярность стихотворение 16-летней Арины Исхаковой из Башкирии, написанное от лица дочери сотрудника ОМОНа. В своём произведении девушка затрагивает тему жестокости силовиков на акциях протеста, которые с июля проходят в Москве. В Росгвардии негативно отреагировали на творчество подростка и пригласили Исхакову на экскурсию.

«Я написала данное стихотворение, так как мне показалось неправильным избиение беззащитных людей. В моей семье полицейских нет, стихотворение метафорично», — рассказала девушка в интервью Znak.com.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил «Интерфаксу», что некие политтехнологи «засоряют интернет рекламой несанкционированных мероприятий» и используют в своих целях детей и подростков, которых втягивают в подобные мероприятия обманным путём.

«Последний вопиющий случай — когда в интернете раскручивается стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОНа», — сказал Грибакин.

Пресс-секретарь ведомства пригласил Арину Исхакову посетить отряд ОМОНа, «чтобы лично убедиться, что сотрудники ОМОНа — это те люди, которые с честью и достоинством выполняют свой долг, защищают покой граждан и надёжно обеспечивают порядок».