Росгвардия заявила о праве своих сотрудников досматривать телефоны россиян «в добровольном порядке»

В Росгвардии заявили, что сотрудники их ведомства имеют право не представляться и не предъявлять служебное удостоверение при досмотре личных вещей граждан.

Также, если у сотрудника национальной гвардии есть основания считать кого-либо подозреваемым, он может проверить содержание мобильного телефона с согласия гражданина. Об этом заявили в пресс-службе управления Росгвардии Владимирской области в ответ на редакционный запрос местного издания «ПроВладимир».

Проверка мобильного устройства проводится в том случае, если есть подозрения, что с помощью него было совершено преступление или телефон может прояснить детали уголовного дела. При этом, если у сотрудника национальной гвардии нет оснований считать гражданина подозреваемым, он может предложить «в добровольном порядке» разблокировать телефон и дать «ознакомиться с содержащимися в нём медиафайлами».