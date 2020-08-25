Росгвардия выразила благодарность находящемуся в СИЗО основателю «Омбудсмена полиции»

Росгвардия в лице департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества направила благодарность основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, который сейчас находится в СИЗО, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

По его словам, Воронцов просил дать ему характеристику, в ответ ведомство выразило ему признательность, так как он позволил «доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства». Документ приняла канцелярия СИЗО-4 Москвы, где сейчас содержится Воронцов.

Напомним, бывшего полицейского задержали 7 мая по подозрению в вымогательстве и распространении порнографии, с тех пор в отношении него возбудили 14 уголовных дел. Воронцов не признаёт вину ни по одному из них.