Росгвардия уволила сотрудника, угрожавшего подбросить наркотики жителю Москвы

Официальный представитель Росгвардиии Валерий Грибакин сообщил РИА Новости об увольнении сотрудника, угрожавшего подбросить наркотики жителю Москвы.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой один из сотрудников силового ведомства угрожает подбросить наркотики мужчине, который слишком громко слушал музыку дома. Всё происходящее записала камера, установленная в квартире москвича.

«В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину, поедешь в тюрьму и на зону на пять лет просто так. Просто буду стоять и смотреть на тебя, глазками хлопать! Подкинем! Хочешь?» — сказал один из сотрудников Росгвардии.

По данным представителя ведомства, инцидент произошёл «несколько дней назад», пострадавшему сразу «принесли извинения и сообщили о том, что меры будут приняты», уточнил Грибакин.