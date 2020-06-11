В Москве росгвардейцы угрожали «подкинуть наркоту» мужчине, на которого из-за громкой музыки пожаловалась соседка

В Москве сотрудник Росгвардии угрожал «подкинуть наркоту» мужчине, который днём громко слушал музыку в своей квартире, сообщил в телеграм-канале оппозиционный политик Алексей Навальный.

По его словам, мужчина слушал музыку в пять часов вечера, это не понравилось его пожилой соседке. Женщина вызвала наряд полиции, однако на место приехали росгвардейцы, один из которых стал угрожать мужчине, который пытался объяснить, что «ничего не нарушал».

«Слышь, щенок <неразборчиво>. Объяснить за что или, может, сам догадаешься? В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину, поедешь в тюрьму и на зону на пять лет просто так. Просто буду стоять и смотреть на тебя, глазками хлопать! Подкинем! Хочешь?» — кричал сотрудник Росгвардии.

Всё происходящее запечатлела видеокамера, которая была установлена в квартире мужчины. По словам соседа жильца Дмитрия, на следующий день «неизвестные сотрудники в штатском» попросили хозяина квартиры «тихо-мирно удалить это видео». Он так и поступил, однако сосед захотел придать ситуацию огласке.

«Человека прессуют, его трясёт, за него некому заступиться. Я ему сказал: у тебя здоровья не хватит, а у меня хватит», — рассказал он изданию «Блокнот».

В Росгвардии прокомментировали произошедшее телеграм-каналу «Подъём»: представители ведомства отметили, что личности сотрудников установили и привлекли их к отвественности.