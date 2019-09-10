Росгвардия предложила обязать журналистов не раскрывать сведения о её бойцах

Росгвардия предложила обязать представителей СМИ сохранять конфиденциальность сведений о бойцах войск национальной гвардии и членах их семей. Предложение было направлено на рассмотрение в Совет по правам человека при президенте РФ, где в настоящее время разрабатывается памятка для журналистов, работающих на митингах.

«Росгвардия предлагает включить в обязанности журналистов, освещающих публичные мероприятия, обязательное ношение опознавательного жилета, дополнить обязательства журналистов соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о должностных лицах войск национальной гвардии и членах их семей, включить рекомендацию журналистам на публичном мероприятии установить контакт не только с пресс-службой полиции, но и с представителями войск национальной гвардии», — цитирует ТАСС сообщение СПЧ.

В ведомстве добавили, что МВД России предложило включить в памятку тезис о недопустимости провокационных действий и напомнить журналистам об этических принципах.