Росгвардия потратит более 13 млн рублей на стреляющие дубинки-электрошокеры

На портале госзакупок появился тендер Росгвардии на закупку почти 1100 дистанционных электрошокеров-дубинок «АИР-107У». Как пишет «МБХ медиа», сумма контракта — 13,2 млн рублей.
Стоимость одного электрошокера составит порядка 12 тысяч рублей. По условиям тендера, работа аппарата должна быть рассчитана как минимум на три тысячи включений, а его максимальная дальность действия должна составлять 4,5 метра.
«АИР-107У» — это мощный электрошокер-дубинка, разрешённый к использованию только сотрудникам МВД. Стреляет аппарат при помощи дистанционного картриджа. «”Зона антивыхвата” делает невозможными попытки отобрать электрошокер. Схватившись за “АИР”, противник получит сильный удар электричеством. Вместо стреляющего картриджа можно установить сигнальный картридж, который издает громкий оглушительный звук, который сопровождает ослепительная вспышка света», — говорится на сайте Shoker.ru в описании к изделию.