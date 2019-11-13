Росгвардия потратит более 13 млн рублей на стреляющие дубинки-электрошокеры

На портале госзакупок появился тендер Росгвардии на закупку почти 1100 дистанционных электрошокеров-дубинок «АИР-107У». Как пишет «МБХ медиа», сумма контракта — 13,2 млн рублей.

Стоимость одного электрошокера составит порядка 12 тысяч рублей. По условиям тендера, работа аппарата должна быть рассчитана как минимум на три тысячи включений, а его максимальная дальность действия должна составлять 4,5 метра.