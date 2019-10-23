Росгвардия оцепила станцию Шиес в Архангельской области, рядом с которой строят мусорный полигон

Бойцы Росгвардии Республики Коми оцепили станцию Шиес в Архангельской области, где жители протестуют против возведения мусорного полигона, чтобы доставить топливо на стройку, сообщает «Новая газета». В соседнем посёлке Урдома силовики заблокировали дороги и отключили электричество. По словам митингующих, на Шиес сейчас никого не впускают и не выпускают.

Днём 23 октября на стройку через нелегальный железнодорожный переезд проехали бензовозы с соляркой. Официально строительные работы на полигоне приостановлены до весны, когда жителям представят окончательный проект. После прохождения состава оцепление было снято.

Напомним, в начале года около станции Шиес активисты разбили лагерь и объявили бессрочный протест из-за строительства мусорного полигона, произошла целая серия столкновений с силовиками, в результате многие экоактивисты получили травмы. 15 июня строительные работы на Шиесе были приостановлены. Власти заявили, что впереди прохождение государственной экологической экспертизы. Стоимость полигона, где планируют хранить столичные бытовые отходы, оценивается в 10,5 млрд рублей. Ожидается, что площадь свалки составит более 5 тысяч гектаров.