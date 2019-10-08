Росгвардия не нашла нарушений в действиях омоновцев, задержавших актёра Павла Устинова

В Росгвардии провели проверку и не нашли подтверждения информации о нарушениях со стороны сотрудников ОМОНа при задержании актёра Павла Устинова на несогласованной акции 3 августа, со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова пишет Znak.com.

«На моё обращение, направленное ранее на имя главы Росгвардии Виктора Золотова, я получил ответ, что сведения о противоправных действиях сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Москве, о которых сообщает в своём обращении Устинов, своего объективного подтверждения не нашли», — сказал правозащитник.

Напомним, по версии следствия, на несогласованной акции протеста 3 августа в Москве Устинов оказал сопротивление сотруднику Росгвардии, в результате чего тот якобы получил вывих плеча. Сам Устинов свою вину не признал, при этом он заявлял, что при задержании был избит четырьмя сотрудниками Росгвардии, в результате чего получил многочисленные травмы. В середине сентября представитель ОНК обратился к главе Росгвардии с просьбой провести проверку слов Устинова, а 20 сентября актёра отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Актёра осудили на 3,5 года колонии, однако позже из-за общественного резонанса приговор пересмотрели, заменив заключение условным сроком на 1 год.